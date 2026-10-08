ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
28

Выжили чудом и рассказали правду об ударах! Людям в Прилуках не хватает укрытий!

Выжили чудом и рассказали правду об ударах! Людям в Прилуках не хватает укрытий!

Выжили чудом и рассказали правду об ударах! Людям в Прилуках не хватает укрытий!

22 убитых, в том числе и 5 детей: таковы окончательные последствия российского удара по Прилукам на Черниговщине. Оккупанты атаковали город на рассвете среды – предварительно, шестью крылатыми ракетами Х-101. Одна из них наголову разрушила сразу два подъезда жилой многоэтажки. Спасатели непрерывно разбирали завалы более суток. Сегодня на место трагедии, чтобы поддержать пострадавших, прибыли президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Великобритании. Двое погибших и около полусотни раненых, среди пострадавших — двое детей: таковы последствия массированной комбинированной атаки по Кременчугу на Полтавщине. Враг ударил по городу ракетами и дронами. Разрушение после российских обстрелов видела корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

Дата публикации
Количество просмотров
28

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie