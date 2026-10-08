Выжили чудом и рассказали правду об ударах! Людям в Прилуках не хватает укрытий!

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22 убитых, в том числе и 5 детей: таковы окончательные последствия российского удара по Прилукам на Черниговщине. Оккупанты атаковали город на рассвете среды – предварительно, шестью крылатыми ракетами Х-101. Одна из них наголову разрушила сразу два подъезда жилой многоэтажки. Спасатели непрерывно разбирали завалы более суток. Сегодня на место трагедии, чтобы поддержать пострадавших, прибыли президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Великобритании. Двое погибших и около полусотни раненых, среди пострадавших — двое детей: таковы последствия массированной комбинированной атаки по Кременчугу на Полтавщине. Враг ударил по городу ракетами и дронами. Разрушение после российских обстрелов видела корреспондентка ТСН Ольга Павловская.