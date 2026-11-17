Выжили дважды! Потолок упал прямо на людей в постели! Спасение супругов после удара по Днепру

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Они потеряли родной дом в Курахово, спасаясь от оккупации, и надеялись встретить спокойную старость в Днепре. Но в начале ноября российский удар по спальному району города едва не унес их жизни. 80-летний Василий, который незадолго до этого перенес инсульт, и 76-летняя Валентина оказались под завалами разрушенного дома, когда потолок буквально рухнул на их кровать. Спасатели чудом вытащили супругов из-под обломков. Сейчас оба восстанавливаются в больнице после тяжелых травм, а их первая встреча в реанимации после спасения трогает до слез. Подробнее о трагедии, стойкости и любви длиною в 60 лет — смотрите в сюжете журналистки ТСН Анастасии Невирной.