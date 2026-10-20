Вживую из разбитой больницы в Киеве! Более 5 часов тревоги в столице: последствия

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Более пяти часов непрерывной атаки дронов на столицу: враг нанес серии ударов по Киеву и подступам к городу. На въезде в столицу на Одесской трассе обломки сбитого вражеского беспилотника упали на автомобиле в утренний час пик – два автомобиля загорелись, три человека погибли, еще четверо травмированы.

В Соломенском районе русский дрон попал в верхний этаж Института кардиологии им. Стражеска: разрушена операционная, ранен пациент. Также зафиксировано попадание в энергообъект в Шевченковском районе и падение обломков в Голосеевском районе и железнодорожные пути. Эксклюзивный репортаж журналистки ТСН Натальи Нагорной непосредственно из поврежденной больницы – смотрите все подробности атак атаки в видео.