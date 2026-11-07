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ТСН в социальных сетях

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Взорвал машину вместе с соседом: расследование громкого теракта в Днепре

Взорвал машину вместе с соседом: расследование громкого теракта в Днепре

Взорвал машину вместе с соседом: расследование громкого теракта в Днепре

Теракт в Днепре раскрыт через полтора года: Служба безопасности Украины задержала подозреваемого во взрыве, в результате которого погиб чиновник городского совета. В апреле прошлого года 61-летний глава Левобережной администрации Юрий Федько погиб, а его жена получила ранения. Взрыв прогремел прямо во дворе многоэтажного дома, как только чиновник завел двигатель своего легкового автомобиля. По данным следствия, теракт был совершен по заказу российских спецслужб.

Дата публикации
Количество просмотров
11

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