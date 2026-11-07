Взорвал машину вместе с соседом: расследование громкого теракта в Днепре

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Теракт в Днепре раскрыт через полтора года: Служба безопасности Украины задержала подозреваемого во взрыве, в результате которого погиб чиновник городского совета. В апреле прошлого года 61-летний глава Левобережной администрации Юрий Федько погиб, а его жена получила ранения. Взрыв прогремел прямо во дворе многоэтажного дома, как только чиновник завел двигатель своего легкового автомобиля. По данным следствия, теракт был совершен по заказу российских спецслужб.