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ТСН в социальных сетях

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88

Взрывы от Харькова до Львова: пылали ТРЦ и рынок! Сотни тысяч людей без света!

Взрывы от Харькова до Львова: пылали ТРЦ и рынок! Сотни тысяч людей без света!

Взрывы от Харькова до Львова: пылали ТРЦ и рынок! Сотни тысяч людей без света!

И снова удар по Харькову: из-за попадания в крышу гражданского предприятия — двое пострадавших. Город под атакой с утра. Из-за российской атаки на рынок в Шевченковском районе — двое погибших и 19 раненых. Десять человек госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии. Также враг атаковал еще два района города и повредил энергетическую инфраструктуру. Корреспондентка Юлия Бойко побывала на месте удара и готова рассказать больше.

Новые удары по западу Украины: в Дублянах во Львовской области ранены мужчины. Также стало известно о погибшем в Маневичах Волыни. Там россияне атаковали предприятие – восемь травмированных людей. Также из-за ударов по энергетике в области до сих пор обесточено 270 тысяч абонентов. А в Ровно оккупанты атаковали один из крупнейших торгово-развлекательных центров. Информация о потерпевших выясняется.

Также по ТРЦ враг ударил в Сумах. Там российский беспилотник атаковал один из торговых центров, расположенных в центре города. Три человека получили ранения. Корреспондент ТСН Оксана Солодовник побывала на месте попадания и готова рассказать больше.

Дата публикации
Количество просмотров
88

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