"Я думал, что умру": полицейский прикрыл собой ребенка за мгновение до взрыва вражеского дрона

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«Я выживу?» В Глухове Сумской области полицейский прикрыл собой 9-летнего мальчика во время удара россиян беспилотником. Правоохранители Николай Савченко и Игорь Волошко в 6 утра выехали на место «прилета» дрона в жилом районе города. Там полицейские обнаружили раненых женщину и её 9-летнего внука. Но чем обернулся для полицейских уже привычный вызов по поводу прилета – расскажет корреспондент ТСН Валентина Доброта.