Японец задонатил 2 млн и вступил в ВСУ: «Хочу с Путиным в Гаагу»

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Приехал из Японии, чтобы помогать украинцам, а впоследствии вступил в ряды ВСУ. 48-летний Сей — строитель по специальности: волонтерил, участвовал в возведении домов и отдавал собственные сбережения на поддержку нашего государства. После гибели друга, украинского военного, решил сам встать на его защиту. Теперь в 7-м отдельном разведывательном батальоне осваивает управление дронами и изучает язык, а после победы мечтает остаться здесь, чтобы восстанавливать разрушенное. О его выборе и людях, которые стали побратимами, — в сюжете ТСН.