За кулисами «Голоса страны»: кражи, батлы и борьба за осуществление мечты

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Кражи, батлы и борьба за осуществление мечты. Народный музыкальный проект «Голос страны» собрал полсотни самобытных талантов, истории которых находят отклик у миллионов. После слепых прослушиваний участникам предстоит побороться за место в шоу. Среди них — те, кто уже успел покорить TikTok и привлечь внимание мировых звёзд. Так чей же голос может стать новым «Голосом нашего времени»? И как главное музыкальное шоу страны помогает нашим защитникам? За кулисами съёмок побывала журналистка ТСН Наталья Ткачук.