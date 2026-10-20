ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
21

Забирают своих из-под носа врага: что прямо сейчас происходит под Ореховом

Забирают своих из-под носа врага: что прямо сейчас происходит под Ореховом

Забирают своих из-под носа врага: что прямо сейчас происходит под Ореховом

На Ореховском направлении враг не прекращает крыть небо дронами и сбрасывать десятки управляемых авиабомб, превратив логистические пути в сплошную зону смертельного риска. Несмотря на колоссальную опасность, там непрерывно работают украинские эвакуационные команды. Рискуя собственной жизнью, бойцы вывозят в тыл раненых, павших побратимов и поврежденную тяжелую технику, которую возвращают в строй. Одной из таких групп руководит 50-летний Николай Эмануилов с позывным "Аман" из 65-й отдельной механизированной бригады. Мужчина более двух десятилетий прожил в Португалии, имел опыт миротворческих миссий, но с началом полномасштабного вторжения вернулся защищать Украину – сейчас в рядах ВСУ он служит вместе с женой и сыном. О том, как планируется спасение под круглосуточным оком вражеской аэроразведки, смотрите в ТСН в эксклюзивном репортаже Руслана Ярмолюка.

Дата публикации
Количество просмотров
21

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie