Забирают своих из-под носа врага: что прямо сейчас происходит под Ореховом

Реклама

На Ореховском направлении враг не прекращает крыть небо дронами и сбрасывать десятки управляемых авиабомб, превратив логистические пути в сплошную зону смертельного риска. Несмотря на колоссальную опасность, там непрерывно работают украинские эвакуационные команды. Рискуя собственной жизнью, бойцы вывозят в тыл раненых, павших побратимов и поврежденную тяжелую технику, которую возвращают в строй. Одной из таких групп руководит 50-летний Николай Эмануилов с позывным "Аман" из 65-й отдельной механизированной бригады. Мужчина более двух десятилетий прожил в Португалии, имел опыт миротворческих миссий, но с началом полномасштабного вторжения вернулся защищать Украину – сейчас в рядах ВСУ он служит вместе с женой и сыном. О том, как планируется спасение под круглосуточным оком вражеской аэроразведки, смотрите в ТСН в эксклюзивном репортаже Руслана Ярмолюка.