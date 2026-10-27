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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
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Забронированных больше, чем мобилизованных: неужели депутаты пошли против решения Правительства?

Забронированных больше, чем мобилизованных: неужели депутаты пошли против решения Правительства?

Забронированных больше, чем мобилизованных: неужели депутаты пошли против решения Правительства?

Алексей Леонов, народный депутат от комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, пришел в студию «1+1», чтобы обсудить рассмотрение бюджета. Председатель профильного комитета заявила, что к нему подано рекордное количество правок — 5236. В целом на их основе документ содержит 90 предложений. И все же не удалось обойти тему мобилизации, правила которой обновил Кабмин. Создан Координационный штаб. Бизнес-организации обеспокоены.

Дата публикации
Количество просмотров
11

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