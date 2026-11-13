Закрытая встреча с Путиным и крупнейший обмен в истории: все, что нужно знать о переговорах

Реклама

Владимир Путин предлагает повторить гуманитарную миссию в Олешках — на этот раз в Константиновке — и перестроить систему безопасности в Европе, а также соглашается на самый масштабный обмен военнопленными с Украиной. Владимир Зеленский отмечает конкретные результаты переговоров, однако заявляет об отсутствии прогресса в вопросе прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и деэскалации в Черном море. Чем завершились первые за 9 месяцев переговоры Украины и России при посредничестве США и на что американским посланникам удалось уговорить Путина — расскажет корреспондент «Радио Свобода» Зоряна Степаненко.