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ТСН в социальных сетях

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Закрытая встреча с Путиным и крупнейший обмен в истории: все, что нужно знать о переговорах

Закрытая встреча с Путиным и крупнейший обмен в истории: все, что нужно знать о переговорах

Закрытая встреча с Путиным и крупнейший обмен в истории: все, что нужно знать о переговорах

Владимир Путин предлагает повторить гуманитарную миссию в Олешках — на этот раз в Константиновке — и перестроить систему безопасности в Европе, а также соглашается на самый масштабный обмен военнопленными с Украиной. Владимир Зеленский отмечает конкретные результаты переговоров, однако заявляет об отсутствии прогресса в вопросе прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и деэскалации в Черном море. Чем завершились первые за 9 месяцев переговоры Украины и России при посредничестве США и на что американским посланникам удалось уговорить Путина — расскажет корреспондент «Радио Свобода» Зоряна Степаненко.

Дата публикации
Количество просмотров
4

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