Зал рыдал навзрид! Спектакль "Маруся Чурай" по шедевру Лины Костенко покорил Киев

Реклама

Событие, которое потрясло столицу до глубины души и которое уже назвали шедевром, граничащим с гениальностью. В Ивано-Франковском национальном драматическом театре представили новую постановку легендарного романа в стихах Лины Костенко «Маруся Чурай». Режиссер Ростислав Держипильский признается: два года сопротивлялся этой идее, считая, что не имеет права браться за такую глубину, однако нынешняя война полностью изменила восприятие произведения. Два часа напряжённой тишины между главными героями, мощный видеоряд от Олеся Санина, музыка Святослава Вакарчука и до слёз трогательная сцена суда, где зрители чувствуют себя участниками процесса. Почему дочь Лины Костенко Оксана Пахлевская и украинские звезды приходят смотреть это представление снова и снова — смотрите своими глазами в репортаже журналиста ТСН Александра Загороднего.