Замените яблони и груши на орехи — и разбогатеете! Украинцы нашли «золотую жилу»

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Вместо привычных яблок или груш — гектары фундука и экзотического миндаля! Несмотря на боевые действия и постоянные риски, изобретательные украинские фермеры засевают новые поля и запускают высокотехнологичную переработку. Более того, наши аграрии уже научились конкурировать по качеству с мировыми лидерами этого бизнеса, которые до сих пор не верят в успех новичков. Корреспондент ТСН Оксана Радионова вернулась с ореховой уборки и расскажет, как выращивают украинский суперфуд! Как на тренде фундука или миндаля может заработать каждый из нас. И почему сад грецких орехов может стать идеальной инвестицией в вашу пенсию.