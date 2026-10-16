Запад под ударом! Россия обрушила удары на города от Сум до Волыни: куда нацелился враг и каковы последствия?

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Массированный комбинированный террор по всей территории Украины. Враг нанес прицельные удары по западным областям и не прекращает уничтожать прифронтовые регионы. В Ровно вражеские дроны попали в жилой квартал и ТРЦ, на Волыни горят десятки грузовиков и повреждена инфраструктура, а Луцк остался без электроснабжения. Одновременно под жестокими обстрелами оказались торговый центр в Сумах и многолюдный рынок в Харькове, где десятки людей получили ранения. Что известно о разрушениях, состоянии пострадавших и последствиях этих суток вражеского террора — смотрите в ТСН.