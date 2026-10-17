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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
88

Запорожье содрогнулось от ударов баллистических ракет: ТСН в эпицентре страшного удара

Запорожье содрогнулось от ударов баллистических ракет: ТСН в эпицентре страшного удара

Запорожье содрогнулось от ударов баллистических ракет: ТСН в эпицентре страшного удара

Шестеро пострадавших, среди них — одиннадцатилетняя девочка. Под утро Запорожье содрогнулось от 11 мощных взрывов. Россияне атаковали город «Калибрами» и северокорейскими баллистическими ракетами. Под ударом вновь оказалась жилая застройка. Одна ракета упала возле пятиэтажного дома, три дома вокруг были разрушены. Корреспондент ТСН Дарья Назарова с самого утра работает на месте вражеского обстрела. Она расскажет, как Запорожье пережило очередное страшное утро. Подробнее об обстрелах Украины сегодня — в ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
88

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