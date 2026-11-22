Защищенный инфраструктурный объект мира удалось уничтожить украинцам! Мост Путина пал!

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Кадры, которые на этой неделе тщательно анализировали военные всего мира. Нос украинской ракеты неумолимо двигается к арке Керченского моста! Ею, в реальном времени, филигранно управляет оператор. В помощь ему – глаза беспилотников. Наконец – точное попадание. Что значит этот успешный удар для экономики России? Почему россияне изо всех сил умалчивают о реальных масштабах потерь? И самое интересное: как удалось совершить эту спецоперацию? Все это рассказывает корреспондентка ТСН Оксана Радионова.