Защита лишь на 3 из 27 подстанций! Почему Киев погружается в темноту и при чём здесь бизнесмен с крокодилом

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Почти миллиард гривен аванса исчез на строительстве защитных сооружений для энергообъектов Киевской области, однако из 27 критически важных высоковольтных подстанций реальную защиту получили лишь три! Парламентская временная следственная комиссия выехала на объекты и увидела катастрофическую картину: разрытые котлованы, незакрепленная арматура, демонтированная старая защита и разрушенные ударами трансформаторы. Почему столица сегодня испытывает самые суровые отключения электричества, кто отвечал за подряды без тендеров и как к стратегическому строительству привлекли торговцев металлом и скандального бизнесмена из Днепра, известного благодаря обыскам с живым крокодилом? Все подробности хищений, громкие взаимные обвинения чиновников и истинные причины энергетического коллапса — в расследовании журналистки ТСН Марии Васильёвой.