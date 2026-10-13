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ТСН в социальных сетях

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62

Зеленский едет в Брюссель! Украина рискует потерять $29,5 млрд из-за саботажа в Раде

Зеленский едет в Брюссель! Украина рискует потерять $29,5 млрд из-за саботажа в Раде

Зеленский едет в Брюссель! Украина рискует потерять $29,5 млрд из-за саботажа в Раде

Украина рискует недополучить почти 29,5 млрд долларов критически важной международной помощи от ЕС и МВФ. Причина – промедление парламента с принятием пакета реформ, каждая из которых напрямую привязана к траншу финансирования. В то же время работа Верховной Рады буквально парализована постоянными тревогами: из-за стеклянного купола зала находиться под куполом опасно, однако спускаться в специально оборудованный подвал нардепы массово отказываются. Параллельно в Европе разворачиваются решающие события: Владимира Зеленского в эту пятницу ожидают саммит лидеров ЕС в Брюсселе, где украинский вопрос стоит первым в повестке дня, а в Люксембурге стартует открытие двух переговорных кластеров о вступлении в ЕС после компромисса с Будапештом. Какие именно законы испугали депутатов, почему вопросы банковских ячеек снова отложили и разблокируют ли необходимые средства – смотрите в сюжете журналистки ТСН Марии Васильевой.

Дата публикации
Количество просмотров
62

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