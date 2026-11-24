Зеленский и Мадяр договорились! А ЕС не пустит россиян в Европу!

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Мощный день для внешней политики: первый визит премьер-министра Венгрии Петера Мадяра в Украину и объявление деталей нового, 22-го пакета санкций Евросоюза против России! На Закарпатье Владимир Зеленский и Петер Мадяр вместе почтили память погибших воинов в Ужгороде и заявили об урегулировании сразу десяти спорных вопросов. В то же время в Брюсселе Еврокомиссия презентовала беспрецедентные ограничения: воевавшим против Украины россиянам полностью запретят въезд в ЕС, от SWIFT отрежут еще около 60 банков, а европейскому бизнесу перекроют обслуживание российских НПЗ. Подробности переговоров в Закарпатье от корреспондентки ТСН Елены Черняковой и детали решений Евросоюза из Брюсселя от Звезды Степаненко ("Радио Свобода") смотрите прямо сейчас!