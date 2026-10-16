Трамп выдал новую порцию заявлений: "Зеленский - не тот человек, а Крым омывает океан"

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Новые скандальные заявления о нашем государстве сделал президент США. Дональд Трамп дал интервью американскому телеканалу "Ньюзмакс", где раскритиковал президента Зеленского и запутался в географии Крыма. В частности, Трамп заявил, что президент Украины — «не тот человек», с которым Америке стоит иметь дело, поскольку он якобы не хочет договариваться о завершении войны. Также республиканец раскритиковал удары по российским НПЗ, добавил, что «не является большим поклонником Зеленского», и отметил, что с президентом Украины сложнее иметь дело, чем с Путиным. Кроме того, Трамп вспомнил своего предшественника Обаму и подверг критике то, как при его каденции наше государство потеряло Крым. Полуостров, по мнению Трампа, с четырех сторон омываемый океаном, президент США назвал «самой ценной частью Украины», фактически на камеры подтвердив, что Крым — украинский. Несмотря на скандальные заявления, Трамп вновь выразил уверенность, что война «должна закончиться вскоре».

Тем временем, Владимир Зеленский сегодня рассказывает лидерам ЕС, как держится сейчас Украина – в условиях фактически круглосуточных обстрелов. Ее военные и финансовые нужды, а также – отношения с США с учетом их нового обострения – сегодня обсуждают на саммите в Брюсселе. Детальнее о том, чего от него ожидать, – корреспондентка Радио Свобода Звездная Степаненко.