Зеленский прилетел в Осло на переговоры с представителями Трампа и лидерами Северной Европы

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с переговорной группой 20 октября прибыл в Осло. В программе визита — встречи с королем Гоконом, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, президентом Финляндии Александром Стуббом, а в 17:00 – переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Главная тема переговоров – план окончания войны, который Уиткофф впоследствии передаст Москве, а также двусторонние отношения и военные вопросы. Вместе с Зеленским прибыла украинская делегация в составе Кирилла Буданова, Сергея Кислицы, Рустема Умерова, Давида Арахамии, Павла Палисы и Игоря Жовквы.