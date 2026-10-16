Зеленский в Брюсселе объявил цену войны! Выделит ли Европа миллиарды на фоне давления со стороны Трампа?

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Владимир Зеленский принял участие в саммите ЕС в Брюсселе на фоне новой волны заявлений из Вашингтона и критики со стороны Дональда Трампа. Президент Украины открыто назвал лидерам Евросоюза колоссальную цену войны на следующий год и озвучил сумму, которой критически не хватает на закупку оружия и перехватчиков ПВО для перезимовки. Готова ли Европа самостоятельно покрыть потребности Украины, какой ответ Брюссель дал на попытки США пойти на уступки Москве и что Зеленский сказал об ударах по российским нефтебазам? Кроме того, смотрите о сенсационной встрече с лидером Венгрии Петером Мадьяром и срочных евроинтеграционных законах, принятых Верховной Радой для разблокирования десятков миллиардов помощи.