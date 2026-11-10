Зеленский в Дании: почти 650 млн евро на оружие и срочная встреча лидеров Северных стран

Реклама

Новости из Копенгагена! Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Дании. Главный итог первых часов переговоров – выделение нового масштабного пакета оборонной помощи на сумму почти 650 миллионов евро, а также отдельного финансирования на восстановление энергетики Херсонской области. Прямо в эти минуты проходит закрытая встреча главы государства в формате рабочего ужина сразу с пятью лидерами Северной Европы: премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии. Какие стратегические решения для фронта, укрепления ПВО и защиты европейской безопасности готовят союзники? В прямом эфире из Копенгагена обо всех подробностях и заявлениях Метте Фредериксен рассказывает в ТСН корреспондентка ICTV Вероника Бойко.