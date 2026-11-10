ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
16

Зеленский в Дании: почти 650 млн евро на оружие и срочная встреча лидеров Северных стран

Зеленский в Дании: почти 650 млн евро на оружие и срочная встреча лидеров Северных стран

Зеленский в Дании: почти 650 млн евро на оружие и срочная встреча лидеров Северных стран

Новости из Копенгагена! Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Дании. Главный итог первых часов переговоров – выделение нового масштабного пакета оборонной помощи на сумму почти 650 миллионов евро, а также отдельного финансирования на восстановление энергетики Херсонской области. Прямо в эти минуты проходит закрытая встреча главы государства в формате рабочего ужина сразу с пятью лидерами Северной Европы: премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии. Какие стратегические решения для фронта, укрепления ПВО и защиты европейской безопасности готовят союзники? В прямом эфире из Копенгагена обо всех подробностях и заявлениях Метте Фредериксен рассказывает в ТСН корреспондентка ICTV Вероника Бойко.

Дата публикации
Количество просмотров
16

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie