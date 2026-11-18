Землетрясение в Румынии: толчки почувствовали и в других странах – видео

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В Румынии в ночь на 18 ноября произошло мощное землетрясение магнитудой около 6,5 с залеганием очага на глубине около 120 км в сейсмоактивном районе Вранча. Толчки зафиксировали в 2:48 ночи по местному времени. В Румынии есть двое пострадавших из-за падения мебели и травмирования дверьми во время эвакуации, а также несколько обращений из-за панических атак. В Украине толчки почувствовали жители Киевской, Одесской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областей - это самое мощное землетрясение здесь с 1977 года. Колебания также были зафиксированы в Молдове, Болгарии, Турции, Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине и Венгрии. В соцсетях публиковали кадры толчков.