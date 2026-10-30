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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
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Видео
Количество просмотров
33

Жестокая правда о блокаде Олешек: люди едят траву, а враг прячется за ними!

Жестокая правда о блокаде Олешек: люди едят траву, а враг прячется за ними!

Жестокая правда о блокаде Олешек: люди едят траву, а враг прячется за ними!

Более четырех лет в оккупации и на грани выживания Олешки оказались в сплошной блокаде без света, воды и базовых продуктов. Враг бьет дронами по колоннам с гуманитарной помощью, заставляя людей идти пешком 23 километра под прицельным огнем и буквально питаться травой. В то же время объявленный режим тишины и первая попытка эвакуации скрывают колоссальную военную угрозу. Военнослужащий сводного отряда «Бугский Гард» Илья Зелинский раскрывает, почему оккупантам выгодна эта «гуманитарная миссия», какую ловушку они готовят для Херсона и правобережья и как не дать врагу превратить город в плацдарм для нового наступления. Эксклюзивные подробности см. в сюжете ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
33

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