Жизнь под завалами! В Прилуках продолжается спасательная операция после кровавого удара

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До 22-х выросло количество убитых россиянами в Прилуках на Черниговщине! Среди них - 5 детей. С сегодняшнего дня в Прилуках объявлен трехдневный траур. На развалинах разбитой многоэтажки до сих пор идет поисково-спасательная операция. Ведь под завалами могут быть еще люди. Военные преступники нанесли по городу массированный удар на рассвете среды предварительно, шестью крылатыми ракетами Ха-101. Одна – разрушила сразу два подъезда многоэтажного дома. Полсотни жителей получили ранения. Среди них - 7 детей.