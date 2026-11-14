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ТСН в социальных сетях

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Жизнь с диабетом во время войны: масштабный форум во Львове объединил врачей и пациентов

Жизнь с диабетом во время войны: масштабный форум во Львове объединил врачей и пациентов

Жизнь с диабетом во время войны: масштабный форум во Львове объединил врачей и пациентов

Почти 2 миллиона украинцев имеют подтвержденный диагноз «сахарный диабет», среди них — около 17 тысяч детей: такие официальные данные обнародовало Министерство здравоохранения. Сегодня, во Всемирный день борьбы с диабетом, во Львове проходит масштабный форум, который объединил пациентов, врачей и экспертов из разных регионов страны. Подробнее расскажет корреспондент ТСН Маричка Кужик — она с нами в прямом эфире.

Дата публикации
Количество просмотров
2

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