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ТСН в социальных сетях

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Видео
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Жуткие кадры из Одессы: девушка погибла после попадания по машине

Жуткие кадры из Одессы: девушка погибла после попадания по машине

Жуткие кадры из Одессы: девушка погибла после попадания по машине

Россияне атаковали железную дорогу в Одесской области: ударили по тепловозу в Березовском районе, железнодорожники эвакуировали 50 пассажиров. Тем временем количество пострадавших из-за утреннего обстрела самой Одессы возросло до 7 человек, еще 2 погибли — там реактивные дроны попали в жилой дом и перекресток. Подробнее об этой атаке расскажет корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

По меньшей мере 4 человека получили ранения в Запорожье: среди них 2 детей. Вражеский КАБ попал в 5-этажку и повредил квартиры на 3 этажах. Вспыхнули пожары, также изувечены припаркованные автомобили. На месте удара работают все экстренные службы. По городу россияне бьют с утра: около 06:00 оккупанты ударили по частному дому, где под завалами оказалась целая семья. 10-летний мальчик, его родители и бабушка сейчас в больнице, а вот 17-летнего подростка спасти не удалось. Детальнее о последствиях обстрела расскажет корреспондент ТСН Дарья Назарова.

6 человек ранены в Ровно, среди них 2 детей. Ночью российский «Шахед» ударил по многоэтажке, в нескольких квартирах вспыхнули пожары. На месте трагедии побывала корреспондент ТСН Анна Махно — подробнее смотрите в ее сюжете.

Дата публикации
Количество просмотров
40

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