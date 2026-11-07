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ТСН в социальных сетях

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Видео
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Жуткие кадры с эпицентра удара по Киеву! Дома и мост разрушены баллистическими ракетами

Жуткие кадры с эпицентра удара по Киеву! Дома и мост разрушены баллистическими ракетами

Жуткие кадры с эпицентра удара по Киеву! Дома и мост разрушены баллистическими ракетами

В столице — 5 пострадавших, среди них — 14-летний ребенок. Сегодня ночью россияне обрушили на Киев и область дроны, баллистические ракеты и крылатые ракеты. Удары враг наносил массированно, волнами: мониторинговые каналы насчитали около 3 десятков вражеских целей. Под атакой вновь оказалась энергетическая инфраструктура. Пострадали также жилые дома, детский сад, нежилые помещения и автомобили. В Соломенском районе, пострадавшем в результате атаки, работает корреспондентка ТСН Алина Лисова. Оккупанты обстреливали и Северный мост: переправа сейчас закрыта в обе стороны. Автобусы, которые курсировали по нему, временно будут ездить через Подольский мостовой переход. Специалисты оценивают степень разрушений дорожного полотна. Напомню, что мост уже подвергался ударам оккупантов в ночь на 27 октября.

Дата публикации
Количество просмотров
3

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