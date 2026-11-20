Жуткие удары по Львову и Киеву! Ракеты и дроны летели стеной! Прямая трансляция на ТСН о последствиях

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Массированная комбинированная атака ракетами и дронами: враг нанес сокрушительные удары по Львову и Киеву. Во Львове двое человек погибли на железнодорожной станции Скнилов, по меньшей мере десять получили ранения, когда удар разрушил кассовый терминал. Трагедия могла быть ещё более масштабной — пассажирский поезд остановился неподалёку за считанные секунды до взрыва. Кадры спасения людей из-под завалов с нагрудных камер патрульных, разрушение общежития, отключение электричества в городе и прямой репортаж корреспондентки ТСН Марички Кужик с места событий. Также в выпуске: хроника ударов по Киеву — поражение мостов, объектов энергетики и повреждение Владимирского собора.