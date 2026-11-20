Жуткий удар по Львову! Погибшие на железнодорожной станции!

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Массированную атаку пережил и запад Украины: под вражескими ударами оказались Львовская, Тернопольская, Ровенская и Житомирская области. Во Львове утром 2 человека погибли, по меньшей мере 10 ранены. В селе Золочевского района обломки беспилотника повредили 3 жилых дома, ранен мужчина. В Стрыйском районе поврежден энергообъект, а в городе и области введены графики аварийных отключений.