Золото, лифты для еды и бункеры за 25 000 долларов: кто на самом деле владеет элитной недвижимостью Киева

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Частные кинотеатры, SPA-зоны с хамамами, банкетные залы, кухонные лифты и мощные генераторы – в Киеве и Конча-Заспе выставили на аренду самую дорогую жилую недвижимость в Украине. Цены достигают рекордных 25 тысяч долларов в месяц! Однако за заоблачной роскошью скрывается тёмное прошлое: среди владельцев этих домов — покойный соратник Януковича Ян Табачник, экс-прокурор Киевской области Вадим Чуйков с миллионным состоянием, бизнес-партнёр Виктора Медведчука Валерий Мищенко и бывшие чиновники, в отношении которых проводило расследование НАБУ. Почему госслужащие обходят эти дома десятой дорогой, на какую автономность рассчитывают состоятельные арендаторы во время отключений света и какие тайны скрывают VIP-дома Печерска — смотрите в репортаже журналиста ТСН Дмитрия Святненко.