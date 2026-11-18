Зверские удары по центру Одессы! Люди от взрыва падали на землю!

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Четверо погибших и по меньшей мере 13 раненых: россияне днем ​​ударили по историческому центру Одессы реактивными дронами. Оккупанты били просто туда, где было много людей, которые шли по улицам или ехали в автомобилях. В течение 2 часов враг нанес сразу 3 удара: раненые лежали под открытым небом, а часть людей оказалась заблокированной в изуродованных авто и квартирах. Больше о последствиях террористической атаки расскажет корреспондент ТСН Сергей Осадчук.