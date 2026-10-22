ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
58

Зверский удар по Киеву сегодня: десятки ракет! И это на фоне заявлений США о "Путине-гуманисте"!

Зверский удар по Киеву сегодня: десятки ракет! И это на фоне заявлений США о "Путине-гуманисте"!

Зверский удар по Киеву сегодня: десятки ракет! И это на фоне заявлений США о "Путине-гуманисте"!

Ракетный террор: ориентировочно 30 баллистических ракет, по данным мониторинговых каналов, запустила Россия по Киеву в эту ночь. Половина из них атаковала столицу всего десять минут. Предварительно, 15 человек пострадали, в том числе двое 15-летних подростков. Восемь раненых госпитализировали. На Левом берегу столицы ракета упала в частном секторе прямо перед домами. На месте удара образовалась гигантская воронка, есть прямое попадание в жилой дом. Также повреждены АЗС, станция техобслуживания и объекты транспортной инфраструктуры. Из-за атаки ограничено движение по Южному мосту в направлении с Правого на Левый берег. По информации городского головы Виталия Кличко, повреждена инфраструктура метрополитена на Южном мосту. Так что на зеленой ветке подземки поезда городов не будут пересекать, а временно будут курсировать только под землей. В Печерском районе столицы повреждено здание станции экстренной медицинской помощи и шесть спецавтомобилей.

Обстрел произошел на фоне заявлений Трампа о "близости мира", а также после того, как Виткофф назвал Путина "гуманистом". Детальнее об этом в эфире ТСН расскажет политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук.

Дата публикации
Количество просмотров
58

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie