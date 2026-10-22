Зверский удар по Киеву сегодня: десятки ракет! И это на фоне заявлений США о "Путине-гуманисте"!

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Ракетный террор: ориентировочно 30 баллистических ракет, по данным мониторинговых каналов, запустила Россия по Киеву в эту ночь. Половина из них атаковала столицу всего десять минут. Предварительно, 15 человек пострадали, в том числе двое 15-летних подростков. Восемь раненых госпитализировали. На Левом берегу столицы ракета упала в частном секторе прямо перед домами. На месте удара образовалась гигантская воронка, есть прямое попадание в жилой дом. Также повреждены АЗС, станция техобслуживания и объекты транспортной инфраструктуры. Из-за атаки ограничено движение по Южному мосту в направлении с Правого на Левый берег. По информации городского головы Виталия Кличко, повреждена инфраструктура метрополитена на Южном мосту. Так что на зеленой ветке подземки поезда городов не будут пересекать, а временно будут курсировать только под землей. В Печерском районе столицы повреждено здание станции экстренной медицинской помощи и шесть спецавтомобилей.

Обстрел произошел на фоне заявлений Трампа о "близости мира", а также после того, как Виткофф назвал Путина "гуманистом". Детальнее об этом в эфире ТСН расскажет политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук.