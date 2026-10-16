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ТСН в социальных сетях

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Видео
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59

Звезды «Голоса страны» в «Дизель-шоу»: чем удивят в новом шоу

Звезды «Голоса страны» в «Дизель-шоу»: чем удивят в новом шоу

Звезды «Голоса страны» в «Дизель-шоу»: чем удивят в новом шоу

Совершенно новая программа, обновленный состав и юмор, который подсказывает сама жизнь! «Дизель-шоу» возвращается с грандиозной премьерой: первые аншлаговые концерты уже прошли в Киеве, а впереди — масштабный тур по городам Украины. Съемочная группа ТСН заглянула за кулисы за считанные минуты до выхода артистов на сцену. Как актеры справляются с волнением, кто из выпускников «Голоса страны» неожиданно спел вместе с юмористами и какие острые шутки — от забавных семейных историй до военной тематики — подготовил коллектив на этот раз? О закулисных тайнах, новых ролях, благотворительной миссии и сюрпризах премьеры – смотрите в репортаже журналистки ТСН Елены Лоскун.

Дата публикации
Количество просмотров
59

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