Прокуратура установила личности российских военных, совершавших зверства в Буче

После оккупации в городе найдено и осмотрено 298 тел с прямыми признаками огнестрельных и осколочных ранений.

Сотрудники Бучанской окружной прокуратуры установили личности российских военнослужащих, которые совершали зверства в Буче.

Об этом на телевизионном марафоне сообщил руководитель Бучанской окружной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Уже есть наработка, мы находимся по некоторым военным на финишной прямой", — сказал он.

"Прокурором и всеми следственными органами продолжается работа по всем направлениям общего документирования военной агрессии Российской Федерации и убийствам военнослужащими РФ мирных жителей на территории Бучи. После оккупации найдено и осмотрено 298 тел с прямыми признаками огнестрельных и осколочных ранений", — отметил Кравченко.

По его словам, тела осматриваются на месте обнаружения, собираются вещественные доказательства. Затем в судмедучреждении проводится повторное освидетельствование, вскрытие тела, подробно происходит осмотр с участием следственных прокуроров и экспертов.

"Также проходят допросы всех свидетелей и потерпевших, которые были свидетелями вооруженной агрессии РФ", — добавил окружной прокурор.

В то же время, следователи и оперативники по поручению прокуратуры устанавливают всех российских военных, которые присутствовали в Буче и убивали мирных жителей.

"Устанавливается их фамилия, имя, отчество, личные номера, контакты. После чего происходит процедура идентификации и уфизирования конкретного лица. То есть устанавливаются фото и более подробная информация на каждого военнослужащего", — сообщил Кравченко, добавив, что впоследствии эти материалы предоставляются потерпевшим и свидетелям агрессии для опознания.

Также, по его словам, назначен комплексная судебная экспертиза оружия, следы его использования, экспертиза взрывных устройств, военная и товароведческая экспертиза.

Кроме того, прокуроры вместе с экспертами с помощью дронов и другой спецтехники обследовали всю территорию Бучи.

"Экспертиза ответит на вопрос, сколько военная агрессия Российской Федерации нанесла ущерб Буче, и докажет, что все убытки и разрушения нанесены именно оружием войск РФ", — заверил Кравченко.

В Буче прокуроры совместно с сотрудниками полиции Киевщины обнаружили застенку в подвале одного из детских санаториев. Там нашли тела пятерых мужчин со связанными руками.

Жителей Бучи и Ирпеня убивали флешетами, что является нарушением гуманитарного права

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