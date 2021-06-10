Влетел на скорости в грузовик: авария с пострадавшим произошла ночью в Киеве

Водитель Audi сильно пострадал, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В Киеве внедорожник Audi влетел на скорости в грузовик. Водитель Audi сильно пострадал.

ДТП произошло в ночь на 10 июня.

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Об этом сообщает "ТСН. Ранок".

"По предварительной информации, грузовик с прицепом стоял в левой полосе. На него как раз грузили трубу. В этот момент в фуру на скорости влетел внедорожник Audi. Трубой машине полностью раздробило крышу", — говорится в сюжете.

Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Что именно стало причиной ДТП — пока неизвестно.

По словам работников, предупредительные знаки аварийных работ они выставляли.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняют полицейские.

Напомним, 9 июня в Киеве на Демеевской площади столкнулись два автобуса. По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие.

Новости Украины: ночью в Киеве внедорожник на скорости влетел в фуру

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