Влетел на скорости в грузовик: авария с пострадавшим произошла ночью в Киеве

Водитель Audi сильно пострадал, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.
В Киеве внедорожник Audi влетел на скорости в грузовик. Водитель Audi сильно пострадал.
ДТП произошло в ночь на 10 июня.
Об этом сообщает "ТСН. Ранок".
"По предварительной информации, грузовик с прицепом стоял в левой полосе. На него как раз грузили трубу. В этот момент в фуру на скорости влетел внедорожник Audi. Трубой машине полностью раздробило крышу", — говорится в сюжете.
Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Что именно стало причиной ДТП — пока неизвестно.
По словам работников, предупредительные знаки аварийных работ они выставляли.
Все обстоятельства аварии сейчас выясняют полицейские.
Напомним, 9 июня в Киеве на Демеевской площади столкнулись два автобуса. По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие.