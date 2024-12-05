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Бойкот Лаврова, кибератак на банк РФ и бюджетный кризис во Франции. Новости ТСН 19:30 5 декабря

Бойкот Лаврова, кибератак на банк РФ и бюджетный кризис во Франции. Новости ТСН 19:30 5 декабря

Бойкот Лаврова, кибератака на банк РФ и бюджетный кризис во Франции. Новости ТСН 19:30 5 декабря

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Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 5 декабря 2024, в обзоре ТСН.

  

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