Измученные взрывами: люди каждый вечер убегают из села, чтобы вернуться утром

Называют себя кочевниками, потому что каждый вечер чуть ли не целым селом бросают родные дома и отправляются туда, где их не достанут российские обстрелы. Так уже почти год живут в селах на берегу Каховского водохранилища. Измученные постоянными взрывами люди едут на ночь, чтобы хотя бы поспать в безопасном месте. А днем возвращаются, потому что дома их ждут хозяйство и огороды. В одном из таких кочующих сел, Вышетарасовке Никопольского района, побывала корреспондентка ТСН.

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Утро, им бы поспать, да не выходит. Шестилетняя Полина с целой толпой ребятишек провожает маму и брата домой. Елена оставляет дочь на родственницу и ее правнуков. В родной дом ребенку нельзя, потому что там стреляют. Муж Елены уже почти год в плену, старший сын – на фронте. А она как может заботится о семье.

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Родители Елены, несмотря на ежедневные обстрелы, засадили огород, завели утят и баранов. Полдня в родном доме и снова в путь. Все ночи Елена с детьми проводит в селе в двадцати километрах от Вышетарасовки. Туда враждебная артиллерия не добивает. Сейчас роскошные условия, говорит женщина. А год назад свободный дом в безопасных местах нечего было и искать. Спали среди полей и в посадках.

Именно так первый месяц после начала обстрелов жила и многодетная семья Кузьминых. Когда поняли, что обстрелы не утихают, сняли дом в соседнем селе. Там прожили до начала весны. А теперь вернулись, ведь нужно сажать огород. Пока тихо – вся семья возится на огороде. Как раздаются обстрелы, девочки знают куда бежать, говорит отец.

Бежать приходится часто, рассказывает староста Александр Сивак и показывает последствия одного из последних обстрелов. Стреляют преимущественно ночью, чтобы не попасть под вражеские атаки – каждый вечер минимум треть населения села, а это около 200 семей, садятся в автомобили.

Люди говорят, что уже привыкли так кочевать. Но мечтают о временах, когда их живописное село на берегу некогда такого приветливого Каховского водохранилища перестанут обстреливать, а им больше не придется никуда ездить.

Напомним, государственная программа "Восстановление" позволяет получить до 200 тысяч гривен на ремонт поврежденных оккупантами домов или квартир. О том, кто может получить компенсацию уже сейчас, и как быстро придут деньги в сюжете ТСН.