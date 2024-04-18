Новости ТСН онлайн 19:30 18 апреля. Прогноз от Буданова! Когда РФ возобновит наступление?

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 18 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Серия взрывов в Днепре. Двух человек госпитализировали, повреждены предприятие и объект инфраструктуры. - В Чернигове день траура. В городе 18 погибших из-за ракетной атаки россиян 17 апреля. 78 человек были ранены, из них 4 - дети. - Когда россия может возобновить массированное наступление в Донецкой и Луганской областях? Прогноз от главы ГУР - Буданова. - Высший антикоррупционный суд передал в государственную собственность имущество подозреваемого в госизмене Вячеслава Богуслаева. - В Виннице мать пыталась утопить в реке 8-летнего сына. Мальчика спас 17-летний курсант, который случайно оказался поблизости. - В столице попрощались с 56-летним Дмитрием Капрановым, одним из братьев-близнецов писательского дуэта "Братья Капрановы". - Как по-новому будут распределять средства на обустройство школьных укрытий? - Обновленное меню для школьных столовых в рамках реформы питания презентовали в одной из киевских школ. Акцент сделали на традиционные украинские блюда. - "Летучие мыши", "Аисты" и "Фурии". В столице проходит выставка современных беспилотников украинского производства. - Апрельский снег и мороз в Карпатах. Спасатели показали, как сейчас выглядит гора Поп Иван.