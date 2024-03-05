Новости ТСН онлайн 19:30 5 марта: Минус российский корабль, тайная торговля РФ с ЕС

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 вторника, 5 марта 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Не только российский корвет! Вместе с "Сергеем Котовым" из строя выведен вертолет, который был на корабле: новые подробности от ГУР. - Село Новомихайловка - новая горячая точка после украинского отхода из Марьинки. Что там сейчас? Репортаж из окрестностей Новомихайловки. - В Одесской области попрощались с многодетной семьей военных, которая погибла в атакованной российским дроном многоэтажке. Супругов и троих детей похоронили в родном поселке. - В США судят полковника в отставке, который поделился секретными данными в разговорах на сайте знакомств. - Как в России переписывают учебники по истории и возвращают культ Сталина. - Блокада украинско-польской границы, зато оживленное движение на границе с Беларусью. Репортаж с места корреспондента ТСН. - Скандал с турникетами. Минобороны во время аудита обнаружило около 30 тысяч новых качественных турникетов производства США, которые год лежали на складах. - Отстроить садик Маши: на Киевщине восстанавливают детсад, видео с которым год назад взбудоражили соцсети. История девочки, которая расплакалась, когда впервые увидела свой разрушенный садик. Что изменилось за год? - Выставка погибшего поэта. В память о воине, стихи которого стали пророческими, - неподалеку Майдана Независимости устроили выставку его фоторабот, личных вещей и поэзии. - Масштабный сбой в соцсетях. Сотни тысяч пользователей Facebook, Instagram и Youtube по всему миру не смогли зайти в профили. - Киевская котлета в центре Амстердама. В Нидерландах открыли первый украинский ресторан. Готовят и обслуживают - украинские беженцы.