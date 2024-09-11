Новости ТСН 19:30 11 сентября. Крымская платформа, Дуглас в Киеве, враг жмет под Курском

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 11 сентября 2024 года, в обзоре ТСН: - Враг давит на всех направлениях фронта, сложнее всего на Кураховском и Покровском. - Атакуют наши подразделения и на Курщине: враг смог переправить через Сейм тяжелую технику и ударил во фланг нашего прорыва. - Наша логистика под атакой на Покровском направлении. Как россияне пытаются дойти до Покровска? Эксклюзивный репортаж ТСН из Донецкой области. - Более 60 участников, визиты первых лиц стран-союзников: в столице продолжается 4 Крымская платформа. Что мы ожидаем от Запада, и как Украина видит возвращение Крыма - рассказал президент. - Взрыв на Днепропетровщине: россияне ударили баллистикой по Каменскому району, известно об одном погибшем и одном раненом. - Раненая вытаскивала из-под завалов своего дома окровавленных детей: в Днепре медики спасли 34-летнюю женщину из Павлограда, которая пострадала из-за обстрела 6-го сентября. - Спецштаб от Киевводоканала мониторит ситуацию с загрязнением воды: постоянно берут пробы из Десны и создали резерв питьевой воды по районам. - Как пожарные преодолевают огромные пожары в Ровенской, Черкасской и Волынской областях. - Судья Деснянского суда Киева временно отстранен от судейства. В 2021 году Светлана Колегаева навеселе дерзко пыталась скрыться с места ДТП, которое сама же вызвала. - Мужчине, который избил бывшего военного в Смеле, избрали меру пресечения - содержание под стражей. Ранее его задержали полицейские и он извинился за содеянное на камеру. - Завтра в Киеве попрощаются с Матитьягу Самборским, сыном Главного Раввина Украины. Мужчина погиб, защищая Украину на передовой. - Экс-заместитель председателя Волынской ОГА задержала СБУ. Женщина наладила механизм побега уклонистов под видом водителей-перевозчиков гуманитарных грузов. - На Львовщине более 600 специалистов по работе с персоналом обсуждали ситуацию на рынке труда. Какие их прогнозы относительно роста зарплат? - В Киев прибыл популярный американский актер Майкл Дуглас. Какова цель его визита?