Новости ТСН 19:30 12 августа. Официальное заявление о Курской операции! Враг минует Херсон, дело Хейла

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 12 августа 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Украинские войска контролируют примерно 1000 квадратных километров территории России - официально доложил главком ВСУ Александр Сырский президенту во время Ставки. - Западные СМИ анализируют ход операции на Курщине, которая длится уже неделю. Как ее комментируют в европейских столицах? - На фронте оккупанты давят на нескольких направлениях. Самая сложная ситуация на Покровском. - Эксперты определили: 35-летнего отца и его 4-летнего сына в Броварском районе Киевской области убила ракета из КНДР. - В Донецкой области россияне убили двух и ранили трех человек, власти призывают жителей к эвакуации. - Россияне не прекращают терроризировать Херсонскую область. Кроме артиллерии и авиаударов, активно применяют дроны, которыми охотятся на мирных жителей. - В Херсоне россияне дистанционно заминировали участок в прибрежном районе города: противопехотные фугасные мины-«лепестки» оккупанты рассыпали с беспилотника прямо на улицу. - В Высшем антикоррупционном суде избирают меру пресечения для заместителя министра энергетики Александра Хейла: чиновника и его трех сообщников поймали на взятке. - Агентство Ройтерз выяснило, что в Россию, несмотря на ограничения, поступает иностранная наличность, речь идет о миллиардах евро и долларов. - Варшава подписала с Соединенными Штатами контракт на производство 48 пусковых установок для систем ПВО. - Танкисты 65 бригады устроили на своих позициях спортзал под открытым небом, тренируются между боями. - В Киев вернулась часть олимпийской команды по прыжкам в воду, легкой атлетике, вольной борьбе и гребле на байдарках. Их встречали родственники, представители НОК, Нацгвардии и Пограничной службы. - Грандиозное закрытие. Какими изюминками и скандалами запомнятся 33 Олимпийские игры в Париже?