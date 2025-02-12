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Новости ТСН 19:30 12 февраля. Киев в огне, мемы с Малюком и потепление в Украине!

Новости ТСН 19:30 12 февраля. Киев в огне, мемы с Малюком и потепление в Украине!

Новости ТСН 19:30 12 февраля. Киев в огне, мемы с малышом и потепление в Украине!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 12 февраля 2025, в обзоре ТСН.

  

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