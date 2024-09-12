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Новости ТСН 19:30 12 сентября. Атака на Конотоп, прорыв канализации в Киеве, 400 000 браков в Дии

Новости ТСН 19:30 12 сентября. Атака на Конотоп, прорыв канализации в Киеве, 400 000 браков в Дии

Новости ТСН 19:30 12 сентября. Атака на Конотоп, прорыв канализации в Киеве, 400 000 браков в «Дії»

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 12 сентября 2024, в обзоре ТСН.

   

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