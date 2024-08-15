Новости ТСН 19:30 15 августа. Украинский комендант Курщины, россияне в плену, РФ давит на Покровск

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 15 августа 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Курский прорыв: россияне массово сдаются в плен, Украина назначает коменданта Курщины. - Британские танки в России. Союзники не против. - Россияне стягивают резервы на Покровское направление и давят под Торецком. - Спасение раненых на Курщине: новая схема эвакуации от медиков ВСУ. - На Херсонщине погибли двое волонтеров: россияне ударили по людям, когда волонтеры раздавали херсонцам питьевую воду. - На Харьковщине в результате обстрела Купянского района погибли двое мужчин, еще одного ранило: враг сбросил КАБ по местному предприятию. - До шести возросло количество раненых в Золочеве, на Харьковщине, среди пострадавших 12-летний мальчик. - В Варшаве украинцы и поляки провели акцию «Пламя братства». - Парад в Польше: марш проходит ежегодно 15-го августа по случаю Дня Войска польского. - Погибла медик добробата «Госпитальеры» Александра «Майк» Мулькевич: по автомобилю парамедиков оккупанты ударили дроном. - Кропивницкий чтит павших: в центре города отныне в 9:00 будет останавливаться весь транспорт. Такое решение принял исполком городского совета. - Суд избирает меру пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко. - В Запорожье строят подземную школу: родители школьников требуют очного и безопасного обучения. - Майбах Медведчука ушел с молотка, а до этого продали багги и квадроцикл кума Путина. - Нашел клад и сел за решетку: на Закарпатье задержали мужчину, который выставил на продажу старинное серебро. - Успение Пресвятой Богородицы: традиции Первой Пречистой.