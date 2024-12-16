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Новости ТСН 19:30 16 декабря. Суд над подрывателем в Днепре и недоверие правительству Шольца

Новости ТСН 19:30 16 декабря. Суд над подрывателем в Днепре и недоверие правительству Шольца

Пытки и вымогательства в армии! Журналисты разоблачили беспредел в 211-й бригаде

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Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 16 декабря 2024, в обзоре ТСН.

   

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