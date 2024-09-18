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Новости ТСН 19:30 18 сентября. Стрелка из АЗС в Киеве задержали! Взрывы в РФ силой, как землетрясение

Новости ТСН 19:30 18 сентября. Стрелка из АЗС в Киеве задержали! Взрывы в РФ силой, как землетрясение

Новости ТСН 19:30 18 сентября. Стрелка с АЗС в Киеве задержали! Взрывы в РФ силой, как землетрясение

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 в среду, 18 сентября 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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