Новости ТСН 19:30 19 августа. Покровск, Селидово. Снова отключение света. Тищенко продлили арест

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 19 августа 2024 года, в обзоре ТСН: - Мирноград, Покровск, Селидово - срочная эвакуация! Ситуация возле Покровска и Торецка остается очень напряженной. - Вражеские обстрелы 18 августа: есть погибшие, раненые, разрушена инфраструктура. - Массированные обстрелы Сумщины: Белополье, Шосткинский район, Сумы ликвидируют последствия атаки. - Зеленский заслушал доклад Сырского о Курской операции и ситуации на фронте. - Помощь для Украины от Дании на 116 миллионов долларов. - Руководителям ТЦК, которых поймали на взятках, избрали арест без права на залог. - Николаю Тищенко продлили домашний арест до 23 сентября. - Отключения света возвращаются! Будут стабилизационно выключать энергию и завтра, 20 августа. - В Харькове строят автономную сеть теплоснабжения. - Агрессивные уклонисты напали на наряд, отобрали оружие. Один задержан, двое добрались до Румынии. - В Николаеве правоохранители шпионили для России: следили за важными объектами, корректировали обстрелы. Они задержаны. - Пьяный священник совершил ДТП на Буковине - может оказаться за решеткой на 2 года. - Похороны Алена Делона - мировой звезды и друга Украины. - Фестиваль мировых рекордов прошел в Одессе - воспитанники школы танца и циркового искусства установили 8 достижений, достойных Книги Гиннеса. - Вскоре в приложении «Дія» появится возможность подавать заявления о браке. - В столице состоялся ежегодный забег «Бегу за язык», который популяризирует родной язык.