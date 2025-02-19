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Новости ТСН 19:30 19 февраля. Ответ Трампа от Зеленского, Одесса после атаки, состояние Папы Римского

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Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 19 февраля 2025, в обзоре ТСН.

   

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